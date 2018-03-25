تسببت الانهيارات الصخرية التي شهدتها مرتفعات جبال شفة صباح اليوم في قطع الطريق الوطني رقم واحد على مستوى منطقة الشفة الرابط بين المدية و البليدة، والذي يربط أيضا شمال البلاد بجنوبها، مما أحدث شلالا و تعطلا في حركة السير على هذه الطريق الإستراتيجية ، وأفادت مصادرنا أن الانهيارات الصخرية التي وقعت جاءت نتيجة تهاطل كميات كبيرة من الأمطار تسببت في غلق الطريق مما تطلب تجنيد وسائل تدخل هامة لإزالة هذه الحجارة التي سدت الطريق في وجه حركة المرور.