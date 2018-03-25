أوقفت مفارز للجيش الوطني الشعبي، أمس السبت ، بكل من برج باجي مختار وعين قزام 19 مهربا وأحبطت محاولة تهريب 4600 لتر من الوقود، حسب ما أفاد به، اليوم الأحد، بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و جاء في البيان في إطار محاربة التهريب والجريمة المنظمة أن للجيش الوطني الشعبي ضبط شاحنة وثلاث مركبات رباعية الدفع و 25 جهاز كشف عن المعادن.

كما أوقفت مفرزة أخرى للجيش الوطني الشعبي وعناصر الدرك الوطني بكل من سطيف وإن أمناس، ثلاثة أشخاص ضُبط لديهم سلاحين ناريين وكمية من الذخيرة ،حسب ذات البيان.

من جهة أخرى، أوقف عناصر الدرك الوطني تاجر مخدرات ومهرب وضبطوا 19,7 كيلوغرام من الكيف المعالج و3120 وحدة من مختلف المشروبات بكل من وهران وتلمسان، في حين تم توقيف 51 مهاجرا غير شرعي من جنسيات مختلفة بكل من تندوف وأدرار وتلمسان وتمنراست.