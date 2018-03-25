أعلن المدير العام للمركز الوطني للسجل التجاري محمد سليماني، اليوم الأحد ، أنه سيتم الشروع في اعتماد الدفع الإلكتروني بداية من أفريل المقبل.

وأكد سليماني لدى مشاركته في ملتقى حول البوابة الإلكترونية لإنشاء المؤسسات الذي عقد في المعهد العالي للتسيير والتخطيط، صباح اليوم ، أن البدء في استخدام الدفع الإلكتروني سيكون بداية من 2 أفريل 2018.

من جانبه، وفي ذات السياق ،كشف مدير اليقظة الاستراتيجية والدراسات والأنظمة المعلوماتية في وزارة الصناعة والمناجم عبد المجيد مسعودي، عن برنامج أوروبي لدعم ممارسة أنشطة الأعمال في الجزائر في إطار مشروع "دوينغ بيزنس" .

هذا وناقش الملتقى سيرورة تطور ممارسة أنشطة الأعمال في الجزائر ، واستعراض مختلف المميزات والإضافات التي ستوفرها البوابة الإلكترونية، إضافة إلى مسار التجارة الإلكترونية في البلاد.