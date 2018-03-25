يترأس الفريق أحمد قايد صالح، نائب وزير الدفاع الوطني، رئيس أركان الجيش الوطني الشعبي، غدا الإثنين بالنادي الوطني للجيش ببني مسوس (الجزائر العاصمة) فعاليات ملتقى تحت عنوان "العقيدة العسكرية لثورة نوفمبر 1954"، حسب ما أفاد به يوم الأحد بيان لوزارة الدفاع الوطني.

و أوضح المصدر ذاته أن هذا الملتقى، الذي يُنشط فعالياته مجموعة من الأساتذة الباحثين، "يهدف إلى دراسة المبادئ الأساسية للثورة التحريرية وتحليل خياراتها الإستراتيجية، وإبراز ما يميزها عن غيرها من الثورات".