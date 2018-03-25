أفادت اليوم مصالح الحماية المدنية لولاية المدية أنها سجلت حالة وفاة واحدة لضحية تبلغ من العمر 21 سنة بسبب استنشاقها للدخان المنبعث من المولد الكهربائي وهذا بمنطقة عين الجردة للشركة التركية لأشغال البناء ببلدية ذراع السمار غرب المدية .

فيما أحيل اثنين آخرين 20"و 24 سنة" على مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية ..أما ببلدية أولاد ذايد فقد تم تسجيل اختناق ستة تلاميذ(7و 16 سنة ) بالمدرسة القرآنية بسبب استنشاقهم للغاز المنبعث من المدفأة .. حيث تم تحويلهم على جناح السرعة إلى مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية.