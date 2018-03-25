أفادت اليوم مصالح الحماية المدنية لولاية المدية انها سجلت حالة وفاة واحدة لضحية تبلغ من العمر 21 سنة بسبب استنشاقها للدخان المنبعث من المولد الكهربائي وهذا بمنطقة عين الجردة للشركة التركية لأشغال البناء ببلدية ذراع السمار غرب المدية .

فيما أحيل اثنين آخرين 20"و 24 سنة" على مصلحة الاستعجالات لمستشفى محمد بوضياف لتلقي الإسعافات الأولية ..أما ببلدية اولاد ذايد فقد تم تسجيل اختناق ستة تلاميذ(7و 16 سنة ) بالمدرسة القرانية بسبب استنشاقهم للغاز المنبعث من المدفاة .. حيث تم تحويلهم على جناح السرعة الى مستشفى بن يوسف بن خدة بالبرواقية.