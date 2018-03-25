سجلت مؤسسة استغلال ترامواي الجزائر (سيترام) عند الساعة العاشرة صباحا من نهار اليوم "اضطرابات" على الخط الرابط بين محطتي بن رضوان و بن مراد التابعتين لبلدية برج الكيفان (شرق العاصمة) و ذلك "لأسباب تقنية" حسبما أوردته المؤسسة في بيانها اليوم الأحد.

و أوضحت المؤسسة أنه عند الساعة 10سا 23 دقيقة تم تسجيل "اضطراب في حركة ترامواي الجزائر بين محطتي بن رضوان و بن مراد لأسباب تقنية", وقد تزامن ذلك مع اضطرابات أخرى في محطة سيدي دريس -- يقول البيان-- إلا أن المؤسسة حافظت على الخدمة بين محطتي العناصر و درقانة وسط إلى غاية استئناف الخدمة على كامل الخط عند الساعة 12 سا و 35 د.