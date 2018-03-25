اضطراب في خدمات "ترامواي" الجزائر

أخبار الوطن
25 مارس 2018 () - واج/س.أ
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سجلت مؤسسة استغلال ترامواي الجزائر (سيترام) عند  الساعة العاشرة صباحا من نهار اليوم "اضطرابات" على الخط الرابط بين محطتي بن رضوان و بن مراد التابعتين لبلدية برج الكيفان (شرق العاصمة) و ذلك "لأسباب  تقنية" حسبما أوردته  المؤسسة في بيانها اليوم الأحد. 

و أوضحت المؤسسة أنه عند الساعة 10سا 23 دقيقة تم تسجيل "اضطراب في حركة  ترامواي الجزائر بين محطتي بن رضوان و بن مراد لأسباب تقنية"، وقد تزامن ذلك  مع اضطرابات أخرى في محطة سيدي دريس - يقول البيان- إلا أن المؤسسة حافظت  على الخدمة بين محطتي العناصر و درقانة وسط إلى غاية استئناف الخدمة على كامل  الخط عند الساعة 12 سا و 35 د.

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