استهدف مبلغ مالي إجمالي يقدر بحوالي 39 مليار سنتيم

قدم 114 ضحية تتراوح أعمارهم مابين 19 إلى 66 سنة مقيمين بقالمة، سوق أهراس وسكيكدة، شكوى لدى الفرقة الاقتصادية والمالية، التابعة لمصالح الأمن الولائي بقالمة، مفادها تعرضهم لفعل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة من قبل المشتبه فيه الأول البالغ من العمر 39 سنة، وهو مسير وكالة بيع السيارات لعلامة رونو بقالمة.

وحسب بيان لمصالح الأمن تسلمنا نسخة منه، ذكر فيه أنه و بعد تسجيل الشكاوى باشرت قوات الشرطة القضائية عملية البحث والتحري الجيدة، أين تبين أن المشتبه فيه استهدف مبلغ مالي إجمالي يقدر بحوالي 39 مليار سنتيم ملك للضحايا، من خلال إيهامهم بتسجيلهم لشراء سيارات من علامة رونو وقبض قيمة السيارات نقدا دون إتمام العملية.

حيث أسفرت عملية التحقيق عن تورط مشتبه فيه ثاني صاحب الاعتماد الخاص ببيع السيارات من علامة رونو البالغ من العمر 64 سنة مقيم بعنابة، حيث تم توقيف المشتبه فيهما وتحويلهما للمصلحة، وفتح تحقيق في القضية، وكون ضدهما ملفا قضائيا عن فعل النصب والاحتيال وخيانة الأمانة.للاشارة فقد تم تقديم المشتبه فيهما أمام القضاء نهاية الأسبوع الماضي، وأودعا الحبس المؤقت.