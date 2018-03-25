بومرداس: ثلاثة قتلى إثر سقوط ممر علوي للراجلين

مجتمع
25 مارس 2018 () - واج/س.أ
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ارتفعت حصيلة حادث سقوط ممر علوي للراجلين  بالطريق السيار شرق-غرب على مركبة و حافلة وقع اليوم الأحد على مستوى منطقة  خميس الخشنة غرب بومرداس إلى ثلاثة قتلى, حسبما أكدته مديرة الأشغال العمومية  نايلة بوحفص. 

و نجم هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة 11 سا و 41 د حسب المصدر عن اصطدام  شاحنة ذات مقطورة بممر علوي ما تسبب في سقوط هذا الأخير على حافلة و مركبة ما  أسفر عن وفاة شخص (سائق المركبة) بعين المكان و آخران بالمستشفى حيث لفظا  أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما البليغة.

وكانت حصيلة أولية للحماية المدنية قد أفادت بمصرع شخصين و جرح آخر إثر هذا  الحادث .

كما تسبب الحادث استنادا للمصدر في عرقلة كبيرة لحركة المرور و ذلك في اتجاهي  الطريق السيار شرق تواصلت إلى غاية الساعة الواحدة زوالا حيث بدأ الوضع في  الانفراج بعد تجنيد مختلف المصالح كما أضافت مديرة الأشغال العمومية.

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