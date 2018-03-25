ارتفعت حصيلة حادث سقوط ممر علوي للراجلين بالطريق السيار شرق-غرب على مركبة و حافلة وقع اليوم الأحد على مستوى منطقة خميس الخشنة غرب بومرداس إلى ثلاثة قتلى, حسبما أكدته مديرة الأشغال العمومية نايلة بوحفص.

و نجم هذا الحادث الذي وقع في حدود الساعة 11 سا و 41 د حسب المصدر عن اصطدام شاحنة ذات مقطورة بممر علوي ما تسبب في سقوط هذا الأخير على حافلة و مركبة ما أسفر عن وفاة شخص (سائق المركبة) بعين المكان و آخران بالمستشفى حيث لفظا أنفاسهما الأخيرة متأثرين بإصابتهما البليغة.

وكانت حصيلة أولية للحماية المدنية قد أفادت بمصرع شخصين و جرح آخر إثر هذا الحادث .

كما تسبب الحادث استنادا للمصدر في عرقلة كبيرة لحركة المرور و ذلك في اتجاهي الطريق السيار شرق تواصلت إلى غاية الساعة الواحدة زوالا حيث بدأ الوضع في الانفراج بعد تجنيد مختلف المصالح كما أضافت مديرة الأشغال العمومية.