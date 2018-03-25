اعتبرت الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أن "مكافحة المضاربين" تعد إحدى العمليات الرئيسية التي يتعين القيام بها بغية ضبط أسعار السيارات الجديدة، حسبما أفاد به اليوم الأحد بوهران رئيس هذه الفيدرالية، زكي حريز.

وترى الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين أنه من الضروري "مكافحة المضاربين والوسطاء غير الشرعيين الذين يستغلون الوضع الاقتصادي لسوق السيارات الجديدة في الجزائر ومنع الوسطاء من احتكار التوزيع في السوق"، حسب ما ورد في بيان لهذه المنظمة الوطنية.

و يلحق المضاربون والوسطاء غير القانونيين "ضررا كبيرا بالمصالح المادية والمعنوية للمستهلكين الذين يبدون عدم رضاهم من خلال الشكاوى التي تتلقاها المنظمات التي تمثل المستهلكين"، وفق حريز.

كما دعا رئيس الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين إلى تدخل الحكومة من أجل اتخاذ التدابير اللازمة مقترحا في هذا الصدد "تحديد سقف هوامش الربح أو أسعار السيارات إلى غاية استقرار السوق و الوصول إلى التوازن بين العرض والطلب".

وتقترح ذات المنظمة الوطنية أيضا "السماح للمستهلكين مؤقتًا باستيراد المركبات دون ثلاث سنوات" وهذا "حتى استعادة التوازن بين العرض والطلب في السوق".

كما تدعو الفيدرالية الجزائرية للمستهلكين المتدخلين في تركيب السيارات إلى "احترام دفاتر الشروط" و "رفع الإنتاج ونسب الإدماج" من أجل "ضمان الانتقال من مرحلة الاستيراد إلى الإنتاج المحلي دون أن يتحمل المستهلك أعباء إضافية".