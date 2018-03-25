أكد موقع "كالتشيو ميركاتو" الإيطالي أن الدولي الجزائري ووسط ميدان نادي نابولي (البطولة الإيطالية لكرة القدم)، آدم أوناس، مرشح للانتقال إلى نادي إيطالي آخر ويتعلق الأمر بسامبدوريا جنوة، خلال الموسم المقبل، ليكون بديلا للاعب توريرا.



ولم تتضح وضعية اللاعب مع ناديه الحالي حتى الآن، رغم أن المؤشرات ترشحه لتغيير الأجواء في نهاية الموسم بسبب عدم نيله فرصة كافية.



ويعتبر أوناس من بين المواهب الجزائرية الصاعدة رفقة مهاجم إنتر ميلان بلخير، ومتوسط ميدان إمبولي اسماعيل بن ناصر، رفقة لاعبين آخرين جزائريين ينشطون في مختلف البطولات الأوروبية.