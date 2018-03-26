الوزير الأول يدعو إفريقيا إلى تبني حرية تنقل البضائع بين بلدانها ويتحفظ على تنقل الأشخاص! ولا يرى في ذلك تناقضا غير مفهوم!

ووزيرة التربية بن غبريت تقدم هدية للطلاب في البكالوريا بإمكانية إلغاء النقطة الإقصائية في مواد امتحان البكالوريا...! وهذا بعد أن وافقت على إجراء امتحانات دون إتمام الدروس المقررة في البرنامج السنوي... وإعطاء تعليمات لمعدّي امتحانات البكالوريا من الأساتذة غير المضربين الذين اختارتهم الوزيرة بعناية لوضع الأسئلة. ولا ترى الوزيرة في هذا خطرا على مستوى شهادة البكالوريا!

لا تتعجبوا من إجراء امتحان من دون دراسة! ولا تتعجبوا من وضع أسئلة في متناول التلاميذ لمساعدتهم على النجاح! ولا تتعجبوا إذا قامت الوزارة بجلب سيارات مجهزة للتشويش على ذبذبات الهاتف النقال قرب مراكز الامتحان لمنع الطلاب من الغش؟!

ولا تتعجبوا إذا تصوّر حراس العدل والعدالة (المحامون) مع صورة للرئيس! ولا تتعجبوا إذا دعت لويزة حنون إلى انتخابات تأسيسية وهي المرشحة الأرنبية في الرئاسيات الماضية عدة مرات! ولا تتعجبوا إذا قالت حنون إن الرئاسيات القادمة إذا جرت ستكون خطرا على البلاد.. ولا تتعجبوا إذا رد عليها ضمنيا رجال الرئيس باسم الرئيس في رسالة بأن الانتخابات الرئاسية ستجري في موعدها ترسيخا للديمقراطية، وأن الجزائر قد تجاوزت دعاة التغيير على طريقة الربيع العربي!

هل نفهم من محتوى ما تقوله حنون وما يقوله رجال الرئيس باسم الرئيس في رسائلهم للرأي العام أن هناك نقاشا جديدا حول استبدال الرئاسيات القادمة بمرحلة انتقالية تفضي إلى مجلس تأسيسي وإعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس صحيحة هذه المرة.. أم أن إجراء رئاسيات حرة ومفتوحة في موعدها هو الذي يضمن الانتقال السلس إلى مرحلة جديدة مغايرة.. لسنا ندري!

ما يحدث في الجبهة الاجتماعية من احتجاجات تجاوزت مؤسسات السلطة وتجاوزت الأحزاب، يمكن أن يلغي كل الترتيبات التي تعدها السلطة.

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