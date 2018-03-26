أعلن وزير الطوارئ الروسي، فلاديمير بوتشكوف، اليوم الإثنين، أن إجمالي عدد القتلى في حريق المركز التجاري بمدينة كيميروفو الروسية، وصل إلى 64 قتيلا، ومازالت جثث 6 منهم تحت الأنقاض.

وقالت لجنة التحقيقات الفيدرالية الروسية، أنه "تم العثور في مكان الحريق على 56 جثة".

من جانبها أكدت المتحدثة الرسمية باسم لجنة التحقيق الفدرالية الروسية، سفيتلانا بيترينكو، أن لجنة التحقيق الفيدرالية الروسية أكدت مصرع 56 شخصاً نتيجة اندلاع حريق في مركز تسوق "كرز الشتاء" في مدينة كيميروفو.وأشارت إلى أن "44 مصابا احتاجوا لمساعدة طبية، 10 منهم مازالوا فيى المستشفيات".

من جهة أخرى أشارت وزارة الطوارئ الروسية عن انهيار سطح مركز التسوق المنكوب بسبب الحريق في كيميروفو على مساحة 1.5 ألف متر مربع. وقال ناطق باسم الوزارة: "مساحة الحريق 1600 متر مربع لاحقا حصل انهيار للسقف، وتداخل بين الطابقين الرابع والثالث على مساحة 1500 متر مربع".

وكان حريق كبير قد اندلع، يوم أمس الأحد، في مركز تسوق يتكون من أربعة طوابق في مدينة كيميروفو. ومن حيث عدد الضحايا، فإن حريق كيميروفو يعتبر واحداً من أكبر أربعة حوادث في روسيا منذ 100 عام، منها حرائق في مديرية الشؤون الداخلية في سامارا (1999، 57 ضحية)، وفي دار لرعاية المسنين في قرية كاميشيفسكايا في إقليم كراسنودار (2007، 63 ضحية) وفي نادي لامي هورس في بيرم (2009، 153 ضحية(.

وتقع كيميروفو، وهي مركز استخراج الفحم في سيبيريا، على مسافة نحو 3600 كيلومتر إلى الشرق من موسكو.