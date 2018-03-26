تجري الحكومة النيجيرية محادثات مع جماعة بوكو حرام المتطرفة بشأن إمكانية التوصل لوقف إطلاق النار والتوصل لوقف دائم للعمليات القتالية، وفق ما قال وزير الإعلام النيجيري لاي محمد أمس الأحد.

وهذه أول مرة منذ سنوات تعلن فيها الحكومة أنها تجري محادثات مع بوكو حرام بشأن التوصل لوقف إطلاق النار في تمرد أسفر عن سقوط عشرات الآلاف من القتلى وتدمير شمال شرق نيجيريا.

وقالت حكومة الرئيس محمد بخاري مرارا وفقا لوكالة رويترز للأنباء إنها مستعدة لإجراء محادثات مع بوكو حرام.هذه الأخيرة بدأت تمردا مسلحا في 2009 بهدف إنشاء ما تسميه "دولة إسلامية".وامتدت عملياتها المسلحة إلى تشاد والكاميرون والنيجر المجاورة، ولكن اعتراها ضعف حاد في السنوات القليلة الماضية بسبب ضغوط عسكرية إقليمية، وفقدت كثيرا من الأراضي التي كانت تسيطر عليها.

وتشرد أكثر من مليوني نسمة كما قامت هذه الجماعة بخطف آلاف آخرين من بينهم نحو 270 فتاة من مدرسة في تشيبوك بولاية بورنو في 2014.

وكشف وزير الإعلام النيجيري لرويترز عن الخطوط العريضة لملابسات إطلاق بوكو حرام سراح أكثر من 100 تلميذة الأسبوع الماضي بعد خطفهن في 19 فبراير من بلدة دابتشي بشمال شرق نيجيريا. وقال "لا يعلم كثيرون أننا نجري محادثات مع المسلحين منذ فترة لوقف العمليات القتالية."وأضاف إنه تم الاتفاق على وقف لإطلاق النار لمدة أسبوع ابتداء من 19 مارس لتمكين بوكو حرام من إطلاق سراح الفتيات.