دمر الدفاع الجوي السعودي صاروخا باليستيا شمال شرق الرياض، قبل وقوعه.

وتداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي عددا من الفيديوهات لنجاح صواريخ الدفاع الجوي السعودي في تدمير صاروخ.

وأظهرت الفيديوهات كيف تم إسقاط الصاروخ في الأجواء قبل وقوعه.

وكان المتحدث الرسمي لقوات التحالف العربي العقيد الركن تركي المالكي، أكد أنه مساء أمس الأحد رصدت قوات الدفاع الجوي للتحالف عملية إطلاق 7 صواريخ باليستية من داخل الأراضي اليمنية باتجاه أراضي المملكة.

وبحسب وكالة الأنباء السعودية واس، أفاد المالكي أن ثلاثة من الصواريخ كانت باتجاه مدينة الرياض، وواحد باتجاه خميس مشيط، وآخر باتجاه نجران، واثنان باتجاه جازان.

وأوضح المالكي، أن اعتراض الصواريخ أدى إلى تناثر الشظايا على بعض الأحياء السكنية نتج عنها بحسب المعلومات الأولية وحتى إعداد هذا البيان استشهاد مقيم من الجالية المصرية وأضرار مادية لأعيان المدنية، وسيتم الإعلان عن التفاصيل بهذا الخصوص لاحقًا من قبل الجهات المختصة.