عبرت الجزائر،اليوم الإثنين، عن "استنكارها وإدانتها الشديدين" للهجمات الصاروخية التي استهدفت، ليلة الإثنين، انطلاقا من الأراضي اليمنية،

مناطق مأهولة في العاصمة الرياض ومدن أخرى في المملكة العربية السعودية، حسب ما أورده اليوم بيان لوزارة الشؤون الخارجية.

وأوضح المصدر ذاته أن الجزائر "تعبر عن استنكارها وإدانتها الشديدين للهجمات الصاروخية التي استهدفت ليلة الإثنين انطلاقا من الأراضي اليمنية، مناطق مأهولة في العاصمة الرياض ومدن أخرى في المملكة العربية السعودية الشقيقة مخلفة سقوط ضحايا من المدنيين".

وحسب البيان ،الجزائر تعرب مرة أخرى عن "تضامنها ووقوفها إلى جانب المملكة العربية السعودية الشقيقة، ملكا وحكومة وشعبا، في مواجهة أي محاولة لاستهداف أمنها واستقرارها وتدعو إلى الوقف الفوري لمثل هذه الأعمال العدائية التي من شأنها تعميق الأزمة وزيادة التصعيد والتوتر في المنطقة".