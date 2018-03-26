أعلنت كل من ألمانيا والولايات المتحدة وفرنسا وبولندا وهولندا وأوكرانيا ولاتفيا وليتوانيا وجمهورية التشيك، الإثنين، طرد دبلوماسيين روس على خلفية قضية تسميم الجاسوس الروسي السابق سيرغي سكريبال في بريطانيا.

وأكدت وزارة الخارجية الألمانية طردها 4 دبلوماسيين روس، بينما طردت واشنطن 60 روسيا وصفتهم بأنهم "جواسيس" في إطار قضية سكريبال. كما أمر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإغلاق القنصلية الروسية في سياتل.

وقالت فرنسا إنها ستطرد أربعة دبلوماسيين روس في أعقاب هجوم سالزبري، حيث تعرض سكريبال وابنته يوليا لهجوم بغاز أعصاب يستخدم في أغراض عسكرية يعود للحقبة السوفيتية يوم 4 مارس الجاري.