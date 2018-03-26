سجلت اليوم، المصالح الاستشفائية بالمقاطعة الإدارية بأولاد جلال حالة وفاة ثانية بداء الحصبة "البوحمرون" ويتعلق الأمر بالطفلة " غ ، أمينة " البالغة من العمر أربع سنوات. واستنادا إلى مصادر رسمية فإن الطفلة القاطنة ببلدية سيدي خالد حولت إلى مستشفى عاشور زيان بأولاد جلال بعدما ساءت حالتها الصحية التي وصفت بالحرجة لتفارق الحياة في اليوم الموالي. و تعد هذه الحالة الثانية بعد تلك المسجلة بنفس المقاطعة و المتعلقة بطفل من بلدية رأس الميعاد عمره أحد عشرة شهرا.

وذكر المدير الولائي للصحة العايب محمد أن عدد الحالات المشتبه إصابتها بالبوحمرون وصل إلى 524 منذ بداية ظهور هذا الداء منها 15 حالة مؤكدة ، كاشفا أن حملة التلقيح مست جميع مناطق الولاية وينتظر أن تصل نسبة التغطية مع نهاية الشهر الحالي حدود 90 بالمائة.