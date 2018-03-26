سجل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي, 3650 حادث عمل ناتج عن حوادث المرور خلال سنة 2017, مع إحصاء 150 وفاة وعدد كبير من العمال المتضررين الذين يكلفون مبالغ تعويض "كبيرة" للصندوق.

وكشفت مديرة الوقاية بصندوق الضمان الاجتماعي فتيحة طيار, اليوم الاثنين في منتدى يومية المجاهد, عن تسجيل "3650 حادث عمل ناتج عن حوادث المرور التي تسببت في هلاك 150 عاملا خلال سنة 2017", مؤكدة أن هذه الحوادث تكلف الصندوق مبالغ "كبيرة", على اعتبار أن القانون يقضي بتعويض المتضررين من هذا النوع من الحوادث بقيمة "35 يوما" من العمل.

وقالت ذات المسؤولة, أن هذه التعويضات تتعلق بحوادث المرور التي تصيب العمال أثناء تأدية مهامهم سواء كانوا سائقين أو راجلين, مشيرة إلى أن السائقين هم الفئة الأكثر تضررا.

وأوضحت ممثلة صندوق الضمان الاجتماعي, أن نسبة حوادث العمل المتعلقة بأمن الطرقات سنويا, شهدت "انخفاضا محسوسا" خلال العام الماضي الذي سجلت فيه مصالح الأمن 25.038 حادث مرور جسماني.

وخلال المنتدى الذي خصص للسلامة المرورية, تم الكشف عن تقرير أعده ممثلون عن المجتمع المدني, يتضمن عدة توصيات لتعزيز منظومة الأمن عبر الطرقات, "سيتم رفعه إلى رئيس الجمهورية والحكومة وكل الهيئات المعنية بهذا الموضوع قريبا".

وفي هذا الصدد, كشف الدكتور اسماعيل بولبينة أن التقرير يتضمن "5 إجراءات ستساهم في التقليل من عدد الوفيات والإعاقات الناجمة عن حوادث المرور بنسبة 50 بالمائة", وتتعلق هذه الإجراءات بـ"تهيئة الطرقات, مراقبة نوعية المركبات, استحداث المحاكم المتخصصة في الجرائم المرورية, تجهيز مصالح الأمن بأحدث معدات الرقابة وكذا التركيز على عامل التحسيس والتكوين لفائدة كل المواطنين".