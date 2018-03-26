كشفت وزيرة البيئة والطاقات المتجددة فاطمة الزهراء زرواطي اليوم الاثنين بالجزائر أنها ستعلن عن إستراتيجية وطنية جديدة للبيئة والطاقات المتجددة خارج الشبكة الأربعاء المقبل.

و أوضحت زرواطيي خلال ندوة صحفية على هامش افتتاح الطبعة الأولى للصالون الدولي للبيئة والطاقات المتجددة (26-28 مارس)ي بأن هذه الاستراتيجية التي سيتم الاعلان عنها في آخر أيام هذه التظاهرة تمخضت عن عمل ميداني يهدف إلى إحصاء حاجيات البلاد في هذا المجال من خلال استبيان شارك فيه كل ولاة الجمهورية.

و حسب الوزيرة جاءت هذه الاستراتيجية أيضا كتتويج لجهود كفاءات جزائرية قامت ببحوث معمقة في مختلف المجالات ذات الصلة بالطاقات المتجددة وتصنيع النفايات على وجه الخصوص.

وترمي الاستراتيجية الجديدة إلى تعزيز الاستثمارات في هذا القطاع بشكل يعتمد على الأعمال البحثية الوطنية واليد العاملة المحلية مع رفع مستوى الاندماج الوطني في المنتجات المستخدمةي حسب شروح الوزيرة.

وسيكون لمختلف البرامج التي ستجسد الاستراتيجية الجديدة بتحقيق آثار إجتماعية من خلال ربط المناطق المعزولة بالطاقات المتجددة وتحسين الاطار المعيشي في الوسط الريفيي وآثار اقتصادية من خلال المساهمة في تنويع الاقتصاد الوطني وخلق نسيج مكثف من المؤسسات الصغيرة والمتوسطة في المجالات ذات الصلة واستكشاف موارد جديدة وبالأخص تثمين النفاياتي وفق السيدة زرواطي.

كما ستسمح للجزائر بالإيفاء بالتزامات الجزائر الدولية وجعلها بلدا رائدا في هذا المجال بالنظر لكل المؤهلات الطبيعية الموجودة (غطاء شمسي واسعي طاقة رياح عاليةي كتلة حيوية غير مستغلة...).

غير ان زرواطي اشارت إلى ضرورة تعزيز الاطار القانوني والتنظيم الخاص بالطاقات المتجددة غير الشمسية وكذا الانتقال من مفاهيم جمع النفايات والاسترجاع والرسكلة إلى مفهوم تثمين وتصنيع النفايات بما فيها البطاريات والعجلات والالكترونيات.

وشارك في افتتاح الصالون الدولي الأول للبيئة والطاقات المتجددة إلى جانب السيدة زرواطي كل من وزير الطاقة مصطفى قيطوني و وزير الموارد المائية حسين نسيب و وزير الاشغال العمومية عبد الغني زعلان ووزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي مراد زمالي ووزيرة التضامن الوطني والأسرة وقضايا المرأة غنية الدالية ووالي الجزائر عبد القادر زوخ إلى جانب السفير الألماني في الجزائر ميكائيل زينر والذي تشارك بلاده كضيف شرف في هذه التظاهرة.

وخلال زيارة مختلف اجنحة الصالوني شدد وزير الطاقة على ضرورة الانتاج المحلي للمواد الأساسية المستخدمة في انتاج الطاقة الشمسية.

وأضاف في هذا السياق بأن الجزائر تستعد لإطلاق 120 ميغاواط وهو الحجم الذي يمثل بالضبط القدرات الانتاجية المحلية للمصنعين الوطنيين الثلاث غير أنه يمكن إطلاق مناقصات اخرى إذا تمكن المتعاملون الوطنيون من تصنيع المكونات محليا بدلا من الاكتفاء بتركيبها.

ويشارك في الصالون الذي تنظمه وزارة البيئة والطاقات المتجددة حوالي 100 عارض وطني واجنبي من القطاعين العام والخاص بهدف عرض مختلف التكنولوجيات المستخدمة في مجالات الطاقة المتجددة والتدوير وتثمين النفايات.

كما سيتم على هامش المعرض تنظيم ندوات ينشطها خبراء جزائريون واجانب حول مختلف اشكاليات القطاع.