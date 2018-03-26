يجري المنتخب الجزائري لكرة القدم للسيدات تربصا تحضيريا بالمركز الفني الوطني بسيدي موسى (الجزائر العاصمة) من 28 مارس الى 11 أبريل استعدادا للمواجهة المزدوجة أمام السينغال لحساب الدور الأول من تصفيات كأس إفريقيا للأمم-2018, حسبما كشفت عنه الاتحادية الجزائرية لكرة القدم (الفاف) اليوم الاثنين على موقعها.

وتحسبا لهذا المعسكر التحضيري, وجه الناخب الوطني عز الدين شيح الدعوة الى 21 لاعبة من بينهن أربعة عناصر ناشطة في الخارج ويتعلق الامر بسيدهم آسيا (جامعة موريال/كندا), شبال إيمان (جامعة كونكورديا/كندا), بن لزعر مريم ياسمين (بريد ألبي/ فرنسا) وبلقاسمي ليديا (ملعب بريست 29/فرنسا).

وتستقبل منتخب السينغال نظيره الجزائري يوم 4 أبريل المقبل بملعب الحسن-جيغو بمدينة بيكين, برسم ذهاب الدور الأول للتصفيات الافريقية, في حين, تقام مواجهة الاياب بين المنتخبين يوم 10 أبريل القادم بملعب 20 أوت 1955 بالجزائر العاصمة, وذلك ابتداء من (00ر17).

ومعلوم أن نهائيات كأس افريقيا للأمم-2018 للسيدات تجرى من 17 نوفمبر إلى الفاتح ديسمبر المقبلين, حيث تتأهل الفرق الثلاثة الأولى الى مونديال السيدات المقرر بفرنسا سنة 2019.

جدير بالذكر أن نيجيريا هي حاملة اللقب الافريقي.