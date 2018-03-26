عادت، اليوم، جائزة المتوسط ، لكل من الروائي الجزائري كمال داود، والأمريكي "دانيال مندلسون". وحاز داود على الجائزة بفضل روايته "زابور..أو المزامير"، أما مندلسون، فبرواية "أوديسا".

وتُمنح جائزة المتوسط لأحسن عمل روائي اهتم بمنطقة حوض البحر الأبيض المتوسط. وصدرت رواية "زابور"، التي احتفى من خلالها داود بالكتابة وقدرتها العجيبة، عن دار "أكت سود" في باريس، ودار "برزخ" في الجزائر، و"سيريس"، وحظيت في تونس، باهتمام إعلامي واسع، بالأخص بعد حصوله على جائزة "غونكور" للرواية الأولى عن روايته "مورسو: تحقيق مضاد".

للعلم، تأسست جائزة المتوسط سنة 1985، بمدينة "بيربينيون" (جنوب فرنسا)، فاز بها السنة الماضية الروائي الروسي "ميتين أرديتي" بروايته "الطفل الذي يقيس العالم".