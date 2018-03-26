طمأن وزير الصحة و السكان و إصلاح المستشفيات مختار حسبلاوي اليوم الاثنين من ميلة بأن "الوضع الخاص بداء الحصبة (بوحمرون) متحكم فيه".

و في كلمته خلال لقاء صحفي بمستشفى الإخوة مغلاوي بعاصمة ولاية ميلة أكد الوزير تسجيل "عدد من حالات هذا الداء بولايتي الوادي و ورقلة بجنوب البلاد", مشيرا إلى أن "الوضع متحكم فيه بعد تحييد المرض الذي يعود بالأساس إلى نقص في التلقيح ضد هذا الداء ".

و في هذا السياق أوضح البروفيسور مختار حسبلاوي بأن عمليات التلقيح ضد داء الحصبة جارية حاليا في صفوف الأطفال المعنيين إذ بلغ عدد عمليات التلقيح التي تم القيام بها خلال الأيام الأخيرة ما يناهز 265 ألف تلقيح.

جدير بالذكر أن المدير العام للوقاية و ترقية الصحة الدكتور جمال فورار كان قد كشف يوم الخميس المنصرم بالجزائر العاصمة عن إحصاء 4800 حالة إصابة بداء الحصبة عبر 24 ولاية في حين بلغ عدد الوفيات 6 حالات.