إختارت إدارة فريق شبيبة القبائل ملعب حملاوي بقسنطينة لإحتضان مباراة النصف نهائي من كأس الجمهورية التي ستجمع بين فريق شبيبة القبائل أمام مولود العاصمة . هذا ما كشفته مصادر مقربة من إدارة فريق شبيبة القبائل مساء اليوم الإثنين .

حسب المصادر نفسها القرار إتخذ خلال إجتماع عقده مسيرو "الكناري" بعد زوال اليوم الإثنين لمناقشة الموضوع .يذكر سبق لملعب حملاوي بقسنطينة أن إحتضن مباراة نصف نهائي جمعت بين "الكناري" أمام مولودية وهران إنتهى بتأهل الشبيبة بهدف لصفر .فهل سيكون ذات الملعب مربوحا هذه المرة ايضا على عناصر شبيبة القبائل ، السؤال سيلقى اللإجابة مساء يوم 13 أفريل تاريخ إجراء اللقاء .