أقدم أمس مجهولون بالمقاطعة 15 بمدينة مارسيليا الفرنسية على قتل شاب جزائري يبلغ من العمر 31 سنة ينحدر من ولاية خنشلة رميا بالرصاص عند باب محله التجاري بحي كونسولا وسط مدينة مارسيليا.

الضحية الذي يعد الرقم 13 في مسلسل القتل التي تستهدف جزائريين ينحدرون من ولاية خنشلة يدعى لعبيدي ساسي متزوج وأب لطفلين كان بصدد غلق محله التجاري بحي كونسولا في الساعة التاسعة مساء للالتحاق بمركز التدريب الخاص بالملاكمة ليتفاجأ رفقة صديقه بمجموعة من الأشخاص مصوبين تجاههما أسلحة وأطلقوا عليهما وابلا من الرصاص أردوا الضحية قتيلا.

كما أصيب صديقه برصاصات في بطنه ولاذ الجناة بالفرار ، أين قام أشخاص كانوا بمكان الحادث بإبلاغ مصالح الشرطة التي نقلت جثة الضحية إلى مستشفى المدينة وتم تحويل الضحية الثاني إلى غرفة العمليات الجراحية ، وفتحت الشرطة الفرنسية تحقيقا جديدا في مسلسل القتل الذي يستهدف جزائريين ومن ولاية خنشلة تحديدا.

مصدرنا أكد أن الضحية صاحب محل لبيع المواد الغذائية بحي كونسولا وسط مدينة مارسيليا بالمقاطعة 15 كان قد غادر الجزائر إلى فرنسا بطريقة قانونية رفقة عائلته منذ سنوات ، بعد حصوله على رخصة دراسة في أحد المعاهد الخاصة إضافة إلى ممارسته رياضة الملاكمة.

وكانت السلطات الجزائرية قد طالبت من السلطات الفرنسية توضيحات بخصوص مسلسل الإجرام الذي يطال جزائريين بمرسيليا خصوصا وفرنسا عموما ، وتم تكليف محام بالتحقيق في هذه الجرائم بالتنسيق مع القنصل العام الجزائري بمرسيليا والسفارة بفرنسا إلا أن النتائج الأولية للتحقيق لم تظهر بعد خاصة وأن أهالي الضحايا كانوا قد طالبوا بالنتائج مهما كانت الوقائع.