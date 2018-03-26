ينظم الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة ابتداء من الجمعة المقبل برنامجا تحسيسيا لفائدة المبدعين الجزائريين المقيمين بفرنسا قصد تمكينهم من "الاستفادة من حق الانتفاع من إبداعهم", حسبما أعلنه الديوان.

وأوضح الديوان في بيان له أن البرنامج سينطلق بتنظيم لقاء بقاعات سفارة الجزائر متبوعا بأبواب مفتوحة لمدة أسبوع بالمركز الثقافي الجزائري حيث سيفتح مكتب للديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة أمام الفنانين.

و حسب ذات البيان, فان هذه المبادرة التي تندرج في اطار "اقامة علاقة مستدامة و نوعية" مع المبدعين الجزائريين بفرنسا ستنطلق بباريس ستكون متبوعة بسلسلة من النشاطات بمدن فرنسية أخرى.

و من جهة أخرى, ستسمح العملية ب "احصاء المبدعين الجزائريين و مؤلفاتهم المنجزة بفرنسا" بغرض تسجيلها "الرسمي" في قائمة الإبداع الوطني.

كما سيتم أيضا تنظيم لقاء مهني مع الفنانين الجزائريين المقيمين بفرنسا بهدف شرح دور و مهام الديوان الوطني لحقوق المؤلف و الحقوق المجاورة في مجال حقوق المؤلف بقاعة عرض بباريس الأسبوع القادم, يضيف البيان.