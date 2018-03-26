دعا رئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي، اليوم الإثنين، مواطني بلاده إلى التكاتف لمنع وقوع "كارثة" الانهيار العسكري، في إشارة إلى التراجع الكبير للقوات العراقية أمام اجتياح تنظيم "داعش" الإرهابي لشمالي وغربي البلاد صيف 2014.



حديث العبادي جاء على هامش لقائه وفدًا من أهالي منطقة المعامل (30 كلم شرق بغداد)، التي شهدت احتجاجات واسعة مؤخرًا على سوء الخدمات.



وقال العبادي، وفق بيان لمكتبه وصل الأناضول، إن "مدن العراق تعاني من نقص الخدمات وضعف البنى التحية نتيجة الإنفاق العسكري الهائل في السنوات الأخيرة خلال الحرب ضد تنظيم داعش".



وتعهد العبادي لمواطني بلاده "بذل جهود كبيرة لتوفير الاحتياجات". موضحًا أن العراق استعاد كل أراضيه من تنظيم "داعش" بفعل صبر ووحدة مواطنيه.



وأبدى العبادي استغرابه مما وصفه بـ"نشر انتصارات كاذبة لداعش على قواتنا وعلى حساب أمن الوطن والمواطنين".



ودعا العبادي العراقيين إلى "التكاتف من أجل منع تكرار كارثة الانهيار العسكري والأمني وسقوط المحافظات".



ويأتي حديث العبادي في وقت شهدت مناطق شمالي البلاد وخاصة محافظة كركوك تصاعد الهجمات العنيفة التي يشنها تنظيم "داعش" الإرهابي ضد أهداف مدنية وأمنية.