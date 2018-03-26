يعتزم موظفو الخطوط الجوية الفرنسية تنفيذ إضراب عن العمل على مدار ثلاثة أيام غير متواصلة، خلال الشهرين الجاري والمقبل، في إطار الضغط على الشركة لرفع أجورهم بنسبة 6 بالمائة.



وقالت 10 نقابات للطيارين وطواقم للطائرات وموظفين بالخطوط الجوية الفرنسية، في بيان مشترك اليوم الإثنين، إن أعضاءها يعتزمون الإضراب عن العمل في 30 مارس الجاري، ويومي 3 و7 أفريل المقبل.



وذكر البيان أن أعضاء النقابات من الطيّارين وطواقم الطائرة والموظفين، يطالبون برفع أجورهم بنسبة 6 بالمائة.



ويأتي هذا الإضراب، بعد خطوة مماثلة نفذت في 22 فبراير الماضي و23 مارس الحالي، وتسببت في خسارة بلغت 26 مليون يورو، للخطوط الفرنسية بعد اضطرارها لإلغاء ربع رحلاتها.



ويسعى موظفو الخطوط الفرنسية إلى الضغط على الإدارة من خلال إعلانهم الأخير، لتحقيق مطالبهم حيث يصادف الأسبوع الأول والثاني من الشهر المقبل، فترة العطل المدرسية التي تزداد خلالها الرحلات الجوية.



والأسبوع الماضي، بدأت موجة احتجاجات وإضرابات في فرنسا شارك فيها موظفو القطاع العام وعمال قطاعات النقل البري والجوي وسكك الحديد، احتجاجا على قرارات الحكومة التقشفية، ما تسبب بتأخير العديد من مواعيد الرحلات الداخلية والخارجية، وبتعطيل مدارس ثانوية وجامعية عديدة.



ويطالب المحتجون بإلغاء الحكومة لخطة العمل التي تهدف لإجراء تغييرات عديدة، بينها تسريح 120 ألف موظف حكومي.