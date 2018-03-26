أعلنت اللجنة العليا للمشاريع والإرث المنظمة لكأس العالم 2022 في قطر عن تعيين الدولي الاسباني السابق, تشافي هرنانديز, المتوج مع منتخب بلاده بلقب مونديال 2010, كأول سفير لها.

وأوضحت اللجنة في بيان لها أن وسط ميدان الحالي لنادي السد القطري, والذي عمل كسفير لبرنامج "الجيل المبهر" التابع للجنة نفسها, سيواصل في إطار مهمته الجديدة "تعاونه مع برنامج الجيل المبهر وغيره من مشاريع الإرث في اللجنة العليا المعنية بضمان أن تترك البطولة الكروية المنتظرة عام 2022 إرثا دائما لدولة قطر والمنطقة والعالم".

ونقل البيان عن الأمين العام للجنة حسن الذوادي قوله إن تشافي "لاعب مبدع ومتألق وإيمانه بقوة كرة القدم كأداة لإحداث تغيير إيجابي تتوافق مع أهداف برنامج الجيل المبهر".

وأضاف "يشرفنا أن نواصل عملنا مع تشافي من خلال برامجنا ومبادراتنا المختلفة التي تضمن أن تترك كأس العالم لكرة القدم قطر 2022 إرثا مستداما للأجيال القادمة".

واعتبر أن "جهوده في مختلف مبادراتنا ستسهم في تطويرها ومد جسور التواصل بين الأفراد من مختلف الثقافات في جميع أرجاء المنطقة وضمان ترك هذه المبادرات لإرث مستدام لفترة طويلة حتى بعد انتهاء كأس العالم لكرة القدم قطر 2022".

ورأى تشافي (38 عاما) أن اللعبة قادرة على "إحداث تغييرات اجتماعية إيجابية في المجتمعات المحلية في قطر وجميع أنحاء المنطقة. وتوحيد الشعوب وتبديد الصور النمطية وإلغاء المعوقات الاجتماعية".

ويدافع تشافي, النجم السابق لنادي برشلونة الاسباني, عن ألوان نادي السد القطري منذ عام 2015, وينتهي عقده معه في يونيو المقبل, ويتوقع أن يعلن من بعد ذلك اعتزاله كرة القدم.

وقال النجم الدولي السابق في تصريحات صحفية شهر أكتوبر الماضي, أن وجهته المقبلة بعد الاعتزال ستكون التدريب, مبديا رغبته في تولي تدريب المنتخب القطري خلال مونديال 2022.

وقال "أعتقد بأنه سيكون من الجيد أن أتولى تدريب المنتخب الوطني هنا. غير أني بحاجة الى الخبرة, لكني على دراية باللاعب القطري وأعرف الأجواء هنا".

واختتم "أنا هنا لأساعدهم على ان يصبحوا أفضل وينافسوا بشكل جيد في كأس العالم. أعتقد أن هدفي هو أن أصبح المدرب".