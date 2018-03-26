نظم الآلاف من مؤيدي إنفصال كاتالونيا في برشلونة, اليوم الإثنين, مظاهرات تنديدا بتوقيف رئيس الإقليم المقال كارلس بيغديمونت الأحد في ألمانيا.

ويمثل بيغديمونت الاثنين أمام العدالة الألمانية "لتأكيد هويته", ثم سيتقرر إن كان سيتم احتجازه بانتظار إجراءات تسليمه.

يمثل رئيس كاتالونيا المقال كارلس بيغديمونت أمام المحكمة اليوم, عقب توقيفه في ألمانيا ما أثار موجة من الاحتجاجات في الإقليم الإسباني, حيث اشتبك الآلاف من أنصار الانفصال مع قوات الشرطة.

وأوقفت الشرطة الألمانية بيغديمونت الأحد بموجب مذكرة اعتقال أوروبية أصدرتها إسبانيا بعدما عبر الحدود من الدانمارك أثناء توجهه إلى منفاه بلجيكا التي فر إليها منذ خمسة شهور.

وسيمثل الاثنين, أمام قاض ألماني لتأكيد هويته حيث ستقرر المحكمة بعد ذلك إن كان سيتم احتجازه بانتظار إجراءات تسليمه.

وفي كاتالونيا, إندلعت اشتباكات لدى خروج المحتجين إلى الشوارع الأحد بعد توقيفه. وضربت الشرطة المتظاهرين بالهراوات لمنعهم من التقدم نحو مكتب تمثيل الحكومة الإسبانية في برشلونة, عاصمة الإقليم الثري الواقع في شمال شرق البلاد.

وأطلقت الشرطة النيران في الهواء في محاولة للسيطرة على المتظاهرين الذين دفعوا حاويات القمامة باتجاه عناصر الشرطة فيما ألقى البعض الزجاجات والبيض.

وذكرت أجهزة الطوارئ أن نحو90 شخصا أصيبوا بجروح طفيفة خلال مظاهرات برشلونة, بينهم 22 شرطيا.

وأصيب سبعة أشخاص كذلك خلال مظاهرة في لييدا, الواقعة على بعد نحو150 كلم غرب برشلونة فيما أصيب شخص في تاراغونا جنوبا.

وجاء إعتقال رئيس كاتالونيا السابق بعد يومين من إصدار المحكمة الإسبانية العليا أمرا بالقبض على13 انفصاليا كاتالونيا بتهمة "العصيان"بينهم بيغديمونت والمرشح لخلافته جوردي تورول بسبب دورهما في مساعي الإقليم للانفصال, ويواجه الاثنان في حال إدانتهما حكما بالسجن لمدة 30 عاما.

وفر بيغديمونت وأربعة من نوابه إلى بلجيكا عقب إعلانهم استقلال كاتالونيا في أكتوبر ما تسبب بإدخال الإقليم في أزمة.