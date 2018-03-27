شن اليوم عمال شركة "آس كا أن" التركية والقائمة بإنجاز مشروع القطب وإقامة 2000 سرير الجامعيين بإقليم بلدية وزرة في المدية، إضرابا عن العمل، احتجاجا على تأخر دفع أربعة أشهر من رواتبهم. المحتجون البالغ عددهم زهاء 400 عامل، كانوا قد رفضوا تلقي راتب شهر واحد بدل راتبي شهرين حسب ما كانوا قد اتفقوا عليه قبل أيام مع إدارة الشركة كتسبيق في انتظار إتمام صب باقي رواتبهم لاحقا. يأتي هذا رغم تكرار تدخل المديرية الولائية للتجهيزات العمومية صاحبة المشروع لحث إدارة الشركة التركية على الإسراع في تسديد أجور هؤلاء العمال تفاديا لمزيد من تعطيل ورشات إنجاز المشروع الذي مر حتى الساعة أزيد من عامين على التأخر في تسليمه رغم الإلحاح الذي فرضه ذلك مع حلول موسمين جامعيين فائتين، وقد يمتد التأخر لموسم ثالث في حال الاستمرار في التأخر.