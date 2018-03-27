جاء في بيان لوزارة الدفاع الوطني ،اليوم الثلاثاء ، وفي إطار مكافحة الإرهاب وبفضل جهود وحدات الجيش الوطني الشعبي، أن إرهابيا سلم نفسه، أمس الإثنين ، للسلطات العسكرية بتمنراست، وبحوزته مسدسا رشاشا من نوع كلاشنيكوف ومخزنا مملوء بالذخيرة وجهاز اتصال.

و يتعلق الأمر بالمسمى "ص. سيدي محمد"، المدعو "يوسف"، الذي التحق بالجماعات الإرهابية سنة 2012 .

وفي إطار محاربة الجريمة المنظمة، أوقف عناصر الدرك الوطني، بكل من تلمسان ، ثمانية تجار مخدرات بحوزتهم 120 كيلوغرام من الكيف المعالج و1232 قرص مهلوس.