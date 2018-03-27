تصاعد الجدل بين إدارتي ناديي اتحاد الجزائر وشباب بلوزداد على خلفية قضية التذاكر قبيل الداربي العاصمي الذي سيجمع الفريقين هذا السبت بملعب 20 أوت.

وجاء في بيان لنادي اتحاد الجزائر اليوم الثلاثاء أن المدير العام لشباب بلوزداد اتصل بإدارة سوسطارة عارضا عليها 400 تذكرة لأنصار أصحاب الزي الأحمر والأسود.

وأضاف البيان أن مسؤولي اتحاد العاصمة رفضوا هذا العدد من التذاكر الذي لا يتناسب تماما مع أهمية اللقاء، مطالبين برفع العدد إلى 1000 تذكرة خاصة أن إدارة الاتحاد وضعت أنصار نادي العقيبة في ظروف حسنة خلال لقاء الذهاب.