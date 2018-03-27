أفادت مصادر محلية من مدينة تل رفعت الواقعة جنوب شرقي عفرين بالشمال السوري، أن مقاتلات تابعة للجيش التركي بدأت اليوم الثلاثاء، شن غارات جوية على أهداف في المدينة، تمهيداً للعملية العسكرية المرتقبة لانتزاع السيطرة عليها من التنظيمات الكردية.

وأضافت المصادر أن فصائل الجيش السوري الحر ستبدأ تحركها خلال الساعات المقبلة نحو المدينة.

وقال النقيب أنس حجي القيادي بالفرقة التاسعة في الجيش السوري الحر إن معركة السيطرة على تل رفعت بدأت استكمالًا لعملية "غصن الزيتون"، مشيرًا إلى غارات جوية من الطيران الحربي التركي على قرى أم حوش والشيخ عيسى.