قضت المحكمة العسكرية في تونس، اليوم الثلاثاء، بحبس نائب في البرلمان 16 يوما على خلفية تهم تتعلق بـ"سب" المؤسسة العسكرية و"التهجم عليها".

وصدر الحكم بحق النّائب بالبرلمان ياسين العياري، وهو أولي وقابل للطعن.

وقال العياري في تدوينة عبر "فايسبوك": "صدر ضدي اليوم حكم من المحكمة العسكرية بالسجن لمدة 16 يوما. وصدر الحكم غيابيا رغم حضور المحامين كممثلين عنه.

وشدّد العياري على أنّه "مهما كانت الأحكام، لن أتمسك بالحصانة، وسأحترم قرار المحكمة رغم عدم شرعية محاكمتي".

ولفت إلى أنّه "سينتظر نتائج استئناف النيابة العسكرية".