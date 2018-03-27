تعتزم فرنسا خفض سن التعليم الإلزامي من ست إلى ثلاث سنوات اعتبارا من الموسم الدراسي 2019، في تدبير رمزي يرمي خصوصا إلى تكريس مكانة الحضانات بعدما بات جميع الأطفال تقريبا يرتادونها اعتبارا من هذه السن.

و صدر هذا الإعلان عن الرئيس إيمانويل ماكرون ،اليوم الثلاثاء، مع افتتاحه منتدى خاصا في باريس بشأن دورالحضانة يضم مجموعة خبراء وأخصائيين في شؤون الطفولة.

وأشار قصر الإليزيه إلى أن "القرار بخفض سن التعليم الإلزامي إلى ثلاث سنوات يترجم رغبة رئيس الجمهورية بجعل المدرسة مكانا للمساواة الحقيقية واعترافا بدور الحضانة التي لم تعد تعتبر طريقة عالمية لحراسة (الأطفال) أو مجرد تحضير للمدرسة الابتدائية".

ويأتي الإصلاح المزمع إقراره لنظام الحضانة بعد سلسلة مبادرات حكومية في المجال التعليمي تشمل تغييرا في آليات الدخول إلى الجامعات وإصلاحا لمرحلة الثانوية العامة والتدريب المهني.

ومنذ 1959، تفرض فرنسا التعليم الإلزامي لجميع الأطفال بين سن 6 و16سنة بعدما كان ذلك إلزاميا حتى سن 14 عاما.