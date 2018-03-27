يفكر ''ديركتوار'' رابطة كرة القدم المحترفة في الجزائر في تقديم أو تأخير بـ 48 ساعة، المقابلات التي لن يكون لها تأثير على حسابات المراتب الأولى ولا السقوط من أجل إنهاء بطولة الرابطة الأولى في الآجال المحددة من طرف الاتحاد الدولي للعبة (فيفا)، وفق ما استفيد اليوم الثلاثاء من رئيس المكتب المؤقت.

وبهذا تتجه الرابطة للتراجع عن التعهد الذي قطعته مع أندية الرابطتين الأولى والثانية بإجراء الجولات الخمس الأخيرة في يوم وتوقيت واحد.

وقال عمار بهلول لوكالة الأنباء الجزائرية: "حتى يتسنى لنا إنهاء البطولة في 19 ماي وفق تعليمات الفيفا، سنجتهد لإيجاد التواريخ المناسبة لإجراء ما تبقى من المنافسة، من خلال تقديم أو تأخير بـ 48 ساعة بعض المقابلات الخاصة بالأندية المعنية بالمنافسات الإفريقية".

وكان نفس المسؤول، الذي يشغل أيضا منصب عضو المكتب الفدرالي، قد صرح الخميس الماضي على هامش حضوره أشغال الجمعية العامة العادية للرابطة الجهوية لوهران، بأن الاتحاد الجزائري (فاف) سيطلب ترخيصا من الفيفا من أجل تأجيل إنهاء بطولة الرابطة الأولى بأسبوع واحد، علما وأن الهيئة الدولية ألزمت الاتحاديات الوطنية بإسدال ستار بطولاتها المحلية المختلفة قبل 20 ماي تحسبا لكأس العالم التي تحتضنها روسيا ما بين 14 جوان و15 جويلية المقبلين.

وكان ''الديركتوار'' قد تعهد في اجتماعه الأخير مع ممثلي ورؤساء أندية الرابطتين الأولى والثانية بحضور رئيس الفاف خير الدين زطشي, بإجراء الجولات الخمس الأخيرة للبطولة في نفس التاريخ ونفس الساعة، وهو تعهد يصعب الوفاء به في ظل الالتزامات القارية لأربعة فرق (مولودية الجزائر ووفاق سطيف واتحاد العاصمة وشباب بلوزداد) في الفترة ما بين 4 و17 ماي المقبل.

وأوضح رئيس "ديركتوار" الرابطة أنه سيتم اعتماد التواريخ الرسمية لما تبقى من جولات البطولة، التي ستلعب نهاية الأسبوع الجاري جولتها الـ 24، يوم الخميس المقبل خلال اجتماع المكتب الفدرالي الشهري والذي سيفصل في قضايا أخرى من بينها اختيار النادي الثالث الذي سيمثل الجزائر في رابطة الأبطال العربية المقبلة إلى جانب وفاق سطيف واتحاد العاصمة.