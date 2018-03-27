كشف وزير العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي، مراد زمالي، اليوم الثلاثاء، بالجزائر العاصمة،عن إنشاء حوالي 23 ألف مؤسسة مصغرة وتحقيق 400 ألف منصب شغل منذ بداية السنة الجارية 2018.

وأوضح الوزير في ختام الطبعة السابعة للصالون الوطني للتشغيل "سلام 2018" أنه سيتم خلال هذه السنة أيضا "إنشاء 100 ألف منصب شغل في إطار جهاز المساعدة على الإدماج المهني منها 65 ألف في إطار عقود الإدماج و 35 ألف في إطار عقود العمل المدعمة".

وذكر زمالي بكل الجهود التي بذلت من أجل "تحديد الاحتياجات بشكل دقيق وتشخيص الإمكانيات البشرية وطبيعة تأهيلها إضافة إلى حصر الثروات التي تتوفر عليها كل منطقة للتمكن من وضع برنامج عمل لترقية التشغيل واستحداث مؤسسات مصغرة بالمناطق الحدودية مع توجيه إنشاء الأنشطة نحو التكفل بتلك الاحتياجات المحلية وتثمين ثرواتها" .