تم اليوم الثلاثاء بولاية أدرار تدشين مركب الغاز لحقل تيميمون الواقع بحاسي بارودة والذي تم إنجازه بالشراكة بين سوناطراك وطوطال الفرنسية وسبسا الإسبانية.

وقد أشرف على تدشين هذه المنشأة الغازية، بتكليف من رئيس الجمهورية، عبد العزيز بوتفليقة، وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، نور الدين بدوي، بحضور وزير الطاقة، مصطفى قيتوني، ووزير الأشغال العمومية والنقل، عبد الغني زعلان، والرئيس المدير العام لمؤسسة سوناطراك، عبد المومن ولد قدور، وكذا ممثلين عن شركتي طوطال وسبسا.

وبالمناسبة أكد بدوي أن هذا المركب يعد "إنجازا وطنيا جديدا يترجم الرؤية الإستراتيجية المتميزة لرئيس الجمهورية التي ترمي إلى دعم قدرات بلادنا من الطاقات التقليدية والسماح لولايات الجنوب باستغلال أمثل لإمكانياتها".

و بدوره، قال وزير الطاقة أن هذا المركب يعد بمثابة "إنجاز كبير سيدعم صناعة الغاز في الجزائر ودعم الشراكة مع شركاء الجزائر التقليديين في مجال الطاقة".

ونوه وزير الأشغال العمومية والنقل من جانبه بمستوى النمو والحركة التنموية التي تعرفها مختلف مناطق الوطن، مبرزا أن هذا المركب "استراتيجي وحيوي يعزز الديناميكية الطاقوية والاقتصادية للبلاد".

وفي هذا الصدد، أوضح مدير الشراكة لمجمع سوناطراك، جطو فريد، أن هذا المركب تم إنجازه في مدة 38 شهرا بغلاف مالي يقدر بـ 800 مليون دولار، يعمل على استخراج ومعالجة الغاز بطاقة 5 ملايين متر مكعب يوميا.