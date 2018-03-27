استقبل وزير التجارة محمد بن مرادي اليوم الثلاثاء سفير إسبانيا سانتياغو كابانا أنسورينا الذي أعلن عن الزيارة المرتقبة للوزير الأول الإسباني، ماريانو راخوي، رفقة وفد وزاري هام مطلع شهر أفريل المقبل، حسب ما جاء في بيان للوزارة.

وتحدث السفير خلال هذا اللقاء على العلاقات السياسية والاقتصادية التي تجمع البلدين وخاصة حجم التبادل التجاري بينهما الذي بلغ 10 ملايير دولار سنة 2017 ،مؤكدا عزم بلاده على رغبتها في "تطوير البنية الاستثمارية في الجزائر خاصة بعد الزيارة المرتقبة للوزير الأول الإسباني رفقة وفد وزاري هام مطلع شهر أفريل المقبل".

ومن جهته، ركز وزير التجارة على العلاقات "الطيبة" التي تجمع البلدين خاصة في الشق الاقتصادي ونقاط الالتقاء التي تنصب في مصلحة الطرفين "بناء على العديد من الشراكات الاستثمارية الناجعة"، أضاف البيان .