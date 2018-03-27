تسبب سوء الأحوال الجوية خلال الثلاثة أيام الماضية بولاية الجزائر في خسائر مادية مست قرابة 40 قارب صيد على مستوى ميناء الصيد البحري بتمنفوست و الشواطئ المحاذية له و كذا بميناء الجميلة بعين البنيان و مرفأ الرايس حميدو، حسبما علم اليوم الثلاثاء عن السيدة زروقي فتيحة المديرة الولائية لقطاع الصيد البحري.

وأوضحت السيدة زروقي في تصريح لوكالة الأنباء الجزائرية أن الاضطراب الجوي الذي شهدته العاصمة خلال الثلاثة أيام الماضية على غرار عديد ولايات الوطن تسبب في إتلاف و فقدان وغرق 38 قاربا على مستوى ميناء تمنفوست و الشواطئ المحاذية له كشاطئ كوكو وسيركوف، حيث تم تسجيل غرق 8 قوارب صيد و إتلاف 12 قاربا و فقدان 18 قاربا آخر فيما سجلت باقي حصيلة الخسائر بميناء الجميلة بعين البنيان و مرفأ الصيد الرايس حميدو.

من جهتها أشارت ياسمين بن شاكر نائبة عن رئيس بلدية عين البنيان أن مصالح البلدية قامت أمس الإثنين و فور تحسن الأحوال الجوية بعملية رفع الرمال التي تراكمت أمام مدخل ميناء الجميلة خلال الاضطراب الجوي الأخير، مشيرة إلى أن الرمال التي تم رفعها ستستغل في تهيئة شواطئ أخرى مجاورة و لاسيما الشواطئ الصخرية من أجل تهيئة مساحات إضافية لاستقبال المصطافين مستقبلا.

و أضافت أن العملية تتم بشكل دوري و بعد كل اضطراب جوي بالنظر إلى موقع ميناء الجميلة و الذي يتوسط شاطئين هما الشاطئ الصغير و شاطئ البحر الأبيض المتوسط ما يجعل الميناء عرضة لتراكم الرمال التي تلفظها الأمواج إضافة إلى رفع النفايات التي تتراكم بمحيط الميناء، حيث يتم تسخير الآليات اللازمة لذلك من قبل مصالح البلدية من أجل ضمان عودة سيولة حركية الصيادين و قاصدي الميناء في أسرع الآجال.

تجدر الإشارة إلى أن ميناء الصيد رايس حميدو كان قد استلم جزئيا مع بداية السنة الجارية حيث يخضع هذا المرفق لأشغال إعادة تهيئة من أجل تحسين ظروف استقبال المهنيين من صيادين و تجار و حتى زوار و سائحين، في انتظار الانتهاء من عملية تهيئة جميع هياكل هذا المرفق قبل حلول موسم اصطياف 2018 .

و حسب حصيلة نشاطات مديرية الصيد البحري لولاية الجزائر خلال سنة 2017 فقد عرفت موانئ العاصمة عدة عمليات تهيئة على غرار تهيئة ميناء الصيد بتمنفوست حيث تكفلت بالأشغال مؤسسة تسيير الموانئ و ملاجئ الصيد.

و بميناء الصيد "الجميلة" بعين البنيان تم الشروع في عدة أشغال تهيئة في إطار المخطط الاستعجالي لتهيئة الموانئ 2018/2013) حيث فاقت نسبة الأشغال بهذا الميناء حاليا 60 بالمائة. و قد سمح المخطط إلى حد الآن باستلام 6 مخابئ بحرية لصالح الصيادين، كما تم في نفس الإطار تأهيل مواقع البيع بالتجزئة للمنتجات السمكية بمحيط ميناء عين البنيان.

و بالنسبة لآفاق 2018 فمن المقرر أن ينطلق مع بداية الثلاثي الثالث من السنة أشغال إنجاز جهاز مكافحة الحرائق على مستوى مينائي الجميلة و تمنفوست. كما تم إقرار مشاريع لإنجاز خزانات مائية على مستوى موانئ العاصمة على أن تنتهي خلال الثلاثي الثاني من السنة كل الأشغال المرتبطة بشبكات الماء الصالح للشرب و الربط بالطاقة الكهربائية على مستوى ميناءي الجميلة و تمنفوست.