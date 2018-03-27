حققت شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالجزائر العاصمة (أس.دي.أ) رقم أعمال قدر بأزيد من 32 مليون دج خلال سنة 2017، بنسبة زيادة بلغت 5 مليون دج مقارنة مع السنة الفارطة، حسبما أفاد اليوم الثلاثاء الرئيس المدير العام للشركة السيد مروان شعبان.

وأوضح شعبان أن رقم الأعمال الذي حققته شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالجزائر العاصمة السنة الماضية بلغ هذه السنة 32.5 مليون دج حيث ارتفع بنسبة 10 بالمائة مقارنة مع سنة 2016 بسبب زيادة حجم الاستهلاك لدى الزبائن الذين يصل عددهم على مستوى العاصمة إلى 900.000 زبون خاصة خلال فترة الصيف التي عرفت موجة حر كبيرة.

وتقدر الديون المستحقة من طرف شركة توزيع الكهرباء و الغاز بالجزائر العاصمة على زبائنها بتسعة (09) ملايير دج موزعة بنسبة 80 بالمائة أي مايفوق 6 ملايير دج على عاتق الإدارات و المؤسسات العمومية و 20 بالمائة على الزبائن الخواص في حين تم خلال سنة 2017 تحصيل مستحقات قدرت بنحو 1 مليار دج وهو ما يمثل 5 بالمائة من الديون المستحقة لدى الزبائن.

وفي ذات الشأن أفاد نفس المسؤول أن قيمة الإستثمارات بالجزائر العاصمة خلال سنة 2017 بلغت 6 ملايير دج فيما بلغت خلال الخمس سنوات الأخيرة مجموع ما قيمته 30 مليار دج وذلك من خلال تنفيذ مشاريع مختلفة لتحصين الشبكات و إنجاز محطات كهربائية جديدة وقد تم خلال السنة الفارطة إنجاز أزيد من 550 كلم من الكوابل تحت الأرض وكذا أزيد من 200 محول كهربائي ذات الضغط المتوسط وحوالي 5 محطات كهربائية ذات الضغط العالي.

ومن جهة ثانية أشار شعبان أنه في إطار تحضيرات الفترة الصيفية التي تعرف عادة إنقطاعات متكررة للتيار الكهربائي بسبب إرتفاع كمية استهلاك الطاقة وبلوغها نسبة الذروة تعرف الأشغال حاليا تقدما "ملحوظا" لإنجاز أزيد من 100 كلم من الكوابل تحت الأٍرض و 100 محول كهربائي وكذا 5 محطات كهربائية ذات الضغط العالي على مستوى بلديات العاصمة سيتم استلامها قريبا.

وذكر نفس المسؤول أن استهلاك الطاقة بالعاصمة بلغ 6000 جيغاوات خلال سنة 2017 بزيادة تقدر بـ 7 بالمائة مقارنة مع نسبة الاستهلاك سنة 2016 وهو ما يمثل 10 بالمائة من الاستهلاك الوطني أما في مجال القوة الكهربائية تم استهلاك في ظرف وجيز في غضون فترة الصيف (جويلية و أوت ) ما يناهز 1600 ميغاوات بزيادة 10 بالمائة في نفس الفترة من السنة المنصرمة .

وأضاف المتحدث أن نسبة الاستهلاك الطاقوي بلغ 40 في المائة لدى الزبائن العاديين في الطابع السكني مقابل نسبة 30 بالمائة لدى زبائن ذوي الطابع الصناعي وكذا بنسبة 30 بالمائة في مجموع الطابع التجاري والإداري موضحا أن معدل الاستهلاك السنوي للزبون الواحد للطاقة بالعاصمة بلغ 3000 كيلو واط في السنة.

وذكر المسؤول أنه من أصل 900.000 زبون مسجل لدى الشركة فإن ما يقارب 20 بالمائة منهم يستهلكون 60 بالمائة من الطاقة ما يفوق 4000 كيلواط، أما الزبائن الذين يستهلكون من 4000 إلى 8000 كيلواط فبلغ قرابة 50 بالمائة مقابل 30 بالمائة من زبائن ذوي الطابع السكني يستهلكون قرابة 12.000 كيلواط بمعدل 4 أضعاف المستهلك العادي بسبب الإسراف والاستخدام غير العقلاني للطاقة مبرزا أنه "لا يطلب من الزبون الإنقاص من الرفاهية بل الاستعمال العقلاني للكهرباء وعدم الإسراف".

أما فيما يخص أولئك الذين يتزودون بالكهرباء انطلاقا من ربط غير شرعي فسيتم -حسب السيد شعبان- إعذارهم مرة واحدة قصد تسوية وضعيتهم قبل ارسال ملفهم إلى العدالة.