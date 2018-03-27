تحادث وزير الصناعة والمناجم يوسف يوسفي, اليوم الثلاثاء بالجزائر العاصمة مع رئيس الوزراء الفرنسي السابق, دومينيك دو فيلبان, حول تطور الاقتصاد الجزائري والشراكة الجزائرية الفرنسية خاصة في القطاع الصناعي, حسبما افاده بيان للوزارة. وفي هذا الصدد أشار يوسفي إلى انجازات القطاع الذي يشهد, حسبه, "وتيرة نمو ثابتة في السنوات الأخيرة" .

كما ناقش الطرفان آفاق التنمية في مجال الصناعة مع الشركات الفرنسية ي خاصة في مجال الصناعات الغذائية و الميكانيكية ي و الفولاذية و كذا الأدوية.

وقال يوسفي في ختام الجلسة ان " فرص تطوير هذه الشراكات موجودة , وتحدثنا عن إمكانية اتخاذ إجراءات لتعزيز هذه الشراكات بين رجال أعمال البلدين".

من جانبه رحب د و فيلبان بالمبادرات التي اتخذها كل من الجانب الجزائري و الفرنسي, و التي من شانها " تعزيز العلاقات الاقتصادية بين البلدين, و هذا على مستوى المؤسسات الكبيرة و ايضا على مستوى المؤسسات الصغيرة و المتوسطة في حين أنه تم التركيز أيضا على جانب التكوين.

وقال دو فيلبان: "أعتقد أن هناك اليوم روحاً جديدة من شانها خدمة العلاقات بين بلدينا و التي يجب تشجيعها".

كما أشار رئيس الوزراء الفرنسي السابق, حسب نفس البيان , إلى ارادة الطرفين في الحرص على تلبية احتياجات اقتصاد البلدين وكذا الفاعلين الاقتصاديين الجزائريين و الفرنسيين, وهذا من خلال تعزيز "كل ما يمكن أن يساعد في تطوير هذه الثقة اللازمة " .