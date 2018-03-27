سيتم تطبيق إجراءات تسهيلية جديدة متعلقة بحجز مواعيد الحصول على تأشيرة فرنسا عبر مركز "تي أل أس كونتاكت" بوهران وذلك اعتبارا من الرابع ابريل القادم, حسبما علم اليوم الثلاثاء من القنصلية العامة لفرنسا في وهران.

وسيتم اعتبارا من 4 أبريل القادم "إخطار مقدم طلب الحصول على تأشيرة حول موعده عن طريق عنوان البريد الإلكتروني الذي استخدمه أثناء التسجيل أو عن طريق رسالة قصيرة على هاتفه النقال و لن يتم تثبيت هذا الموعد إلا بعد الدفع المسبق لرسوم الخدمة" حسبما ورد في بيان للقنصلية العامة لفرنسا بوهران .

ويلزم على صاحب الموعد الدفع المسبق لرسوم الخدمة المقدرة ب 3.600 دج في غضون الأيام الثلاثة التي تلي أخذ الموعد. و في حالة العكس يتم الغاؤه كما أشير اليه.

ويتم الدفع المسبق لرسوم الخدمة على مستوى مكتب "تي أل أس كونتاكت" بوهران من الأحد إلى الخميس من الساعة الثامنة صباحا إلى الرابعة مساء وهو نفس التوقيت بالنسبة لولاية عنابة.

أما مكاتب الجزائر العاصمة وأدرار فإن الدفع المسبق لرسوم الخدمة يتم يوم الخميس وفقا لذات المصدر الذي أضاف أنه "في إطار التسهيلات الجديدة سيكون الدفع المسبق قريبا على مستوى مكاتب بريد الجزائر".

"و في حالة عدم التقدم في يوم الموعد الذي تم أخذه و تأكيده لا يتم تعويض الرسوم المدفوعة إلا في الحالات القاهرة التي يتم تبريرها" حسبما أشير إليه من قبل ذات المصدر الذي ذكر أنه في إطار ذات التسهيلات "يتم خفض مبلغ رسوم الخدمة المدفوعة مسبقا من 3.850دج إلى 3.600 دج".