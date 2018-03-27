كشف رئيس الوزراء الفرنسي إدوارد فليب خلال مداخلته أمام النواب الفرنسيين بالجمعية الوطنية بعد مرور 4 أيام من الهجمات الإرهابية الثلاثية التي نفذها الفرانكومغربي رضوان لقديم الجمعة الماضية ببلدة" تريب " بالقرب من مدينة "كاركاسون " مخلفا 4 قتلى و 15 جريحا عن طرد السلطات الفرنسية 48 أجنبيا تبين بأن لهم صلة مع خلايا جهادية و شبكات إرهابية مع منع 361 آخر من دخول التراب الفرنسي و ذلك منذ الهجمات الأخيرة سنة 2015 .

ورد رئيس الحكومة على الساسة الفرنسيين من اليمين المتطرف بقيادة مارين لوبان إلى اليمين التقليدي للجمهوريين "لوران فوكييه" الذين طالبوا الحكومة طرد كل الأجانب الحاملين لبطاقة "أس " المعروفة بالأشخاص المشتبه في ضلوعهم ضمن شبكات جهادية إرهابية من فرنسا أو الإغلاق عليهم بصفة نهائية، قائلا " القول بمثل هذه التصريحات يعني عدم معرفة بعمق وسائلنا الإستخباراتية وعدم معرفة دولة القانون " موضحا " بطاقة أس هي وسيلة لدى شرطة بغية رفع اللبس عن تورط شخص في الإرهاب بناء على شكوك و ليست دليلا قاطعا لإتهام هذا الشخص".

وتابع مداخلته مؤكدا بأنه من غير الممكن أن يتم تضييق حريات الأفراد في فرنسا مرجعا مهمة الإغلاق على الإرهابيين إلى القضاء مع طرد الأجانب المتورطين في قضايا الإرهاب بعد التحري و إثبات العدالة تورطهم .