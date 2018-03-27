أجرى المدير العام للجمارك فاروق باحميد تغييرات على مستوى أصحاب مناصب تنفيذية على مستوى مواقع التخليص الجمركي للجزائر العاصمة الكبرى، حسبما أفادت وكالة الأنباء نقلا عن المدير العام للجمارك.

و مست عملية التغيير هذه إلى حد الآن رئيسي (02) مفتشية الأقسام للجمارك و تسعة (09) مفتشين رئيسيين في العمليات التجارية، يضيف المصدر.

و يوضح ذات المسؤول أن هذه الخطوة تهدف أساسا إلى التنقل ضمن "مناصب التأطير التنفيذية الحساسة" و تثمين الخبرة المهنية و التكوين المخصص بالإضافة إلى "الشفافية" في إدارة العمليات.

يذكر أن فاروق باحميد قد نصب يوم 11 مارس الجاري على رأس المديرية العامة للجمارك.