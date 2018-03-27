اتهمت هيئة كبار العلماء السعودية قناة الجزيرة التلفزيونية التي تملكها قطر بأنها أصبحت ”بوقا للجماعات الإرهابية“ بعد يومين من إطلاق حركة الحوثيين في اليمن صواريخ على المملكة.



ويؤجج أول انتقاد مباشر من الهيئة الدينية النافذة لقناة الجزيرة خلاف الرياض المستمر منذ عشرة شهور مع الدوحة فيما تتفاقم التوترات أيضا مع إيران.



وقالت الهيئة في بيان نشرته وكالة الأنباء السعودية ”ذاكرة التاريخ لن تنسى أن جزيرة قطر كانت ولا زالت منبرا لدعاة الإرهاب وقادته“.



وأضاف البيان أن الجزيرة تساهم في ”نشر خطابات زعيم جماعة الحوثي الإرهابية وبتنسيق منتظم معه في استهداف واضح لأمن المملكة العربية السعودية“.



