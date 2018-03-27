قال وزير دفاع دولة الاحتلال الإسرائيلي، أفيغدور ليبرمان، الثلاثاء: "أنصح حركة حماس بألا تستفز قواتنا على الحدود".



جاء ذلك خلال مشاركة ليبرمان في وضع حجر أساس لبؤرة "ناتيف هافوت" الاستيطانية جنوبي الضفة الغربية.



وأضاف أن جيش بلاده مستعد لأي سيناريو قد يحدث خلال مسيرة "العودة الكبرى"، التي دعت إليها الفصائل الفلسطينية، بالمنطقة الحدودية بين قطاع غزة والأراضي المحتلة.



وتابع: "قمت إلى جانب رئيس الأركان غادي أيزنكوت بزيارة المنطقة الحدودية مع غزة، ورأينا أن الجيش مستعد بشكل جيد، ونحن مستعدون لأي سيناريو".