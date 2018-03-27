دعا وزير خارجية هولندا "ستيف بلوك"، يوم الثلاثاء، مجلس الأمن الدولي إلى سرعة التحرك لحماية المدنيين في الغوطة الشرقية وتحسين فرص الوصول الإنساني إليهم.



وأكد الوزير الهولندي الذي تتولي بلاده الرئاسة الدورية لأعمال مجلس الأمن الدولي للشهر الجاري، على ضرورة تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2401 الذي دعا إلى وقف القتال في سوريا وفرض هدنة إنسانية مدتها 30 يومًا لضمان وصول المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في سوريا.



وفي تصريحات للصحفيين بمقر المنظمة الدولية بنيويورك، حذر بلوك قائلًا "لقد فقدنا إنسانيتنا من جراء الصراع المروع في سوريا حيث فشل المجتمع الدولي في الوفاء بالمعايير الإنسانية الأساسية وحماية المدنيين الأبرياء".



وأصدر مجلس الأمن الدولي، في فيفري الماضي، القرار رقم 2401 والقاضي بوقف فوري لإطلاق النار في سوريا، وإيصال المساعدات الإنسانية لجميع المدنيين في كافة أرجاء البلاد.



ودعا وزير الخارجية "جميع الأطراف إلى احترام اتفاق وقف إطلاق النار وتوفير إمكانية وصول المساعدات الإنسانية إلى شعب سوريا دون عوائق على الفور. الأطفال الذين ولدوا منذ بداية الصراع لم يعرفوا السلام أبدا ويجب أن يكون الجميع قادرين على الاتفاق على أن الأطفال يجب ألا يكونوا ضحايا الحرب".